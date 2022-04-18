Елизавета II отказалась от любимых свечей из России

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от фигурных свечей, которые она регулярно заказывала у любимого мастера из Новосибирской области. Об этом сообщает KP.RU.

55-летняя жительница села Бурмистрово Алла Михайловна более пяти лет делает свечи и продает их онлайн в разные регионы России и за рубеж. В 2016 году она решила сделать подарок английской королеве и отправила ей свечи в виде розы. По словам женщины, изделия понравились монарху, о чем она написала в ответном письме, и с тех пор началось их сотрудничество.

Героиня материала рассказала, что каждый год изготавливала по 100 свечей для Букингемского дворца. Стоимость каждого предмета декора варьировалась от 42 до 59 долларов без учета затрат на доставку. Однако сейчас королева отказалась от привычного заказа. Аналогичная ситуация произошла с другими западными клиентами.

«Стали писать гадости, мол, не берите у нее свечи, она русская. Пришлось отправить несколько точек на временные каникулы. Со многих интернет-площадок временно ушли. Остался только один американский сайт, — уточнила россиянка. — Отвалилось много европейских стран: Италия, Франция, Испания, Германия. Люди там агрессивно настроены».

Помимо этого, мастер пожаловалась на проблемы с транспортировкой свечей из-за закрытия авиасообщения со многими странами. Вдобавок специалистка сообщила о подорожании расходных материалов, из-за чего ей также пришлось увеличить стоимость продукции.