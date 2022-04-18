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17 минут назад

Целуются и держатся за руки: Меган Маркл и принц Гарри не скрывают чувств в Гааге

WMJ.ru

16 апреля в нидерландском городе Гаага стартовали пятые «Игры непобежденных», основанные принцем Гарри в 2014-м.

Принц Гарри не скрывает своих чувств к супруге
Фото: Getty ImagesGetty Images

Конечно, принц Гарри и Меган Маркл не могли пропустить соревнования и отправились в Нидерланды. Эта поездка запомнится не только эффектными выходами герцогини Сассекской (белоснежный костюм, твидовый жакет и джинсы, топ с открытыми плечами и брюки со стрелками, приталенный пиджак и снова джинсы). Супруги не скрывают чувств на публике: ходят повсюду, держась за руки, и целуются на сцене во время церемонии открытия.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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