Принц Гарри не скрывает своих чувств к супруге

Конечно, принц Гарри и Меган Маркл не могли пропустить соревнования и отправились в Нидерланды. Эта поездка запомнится не только эффектными выходами герцогини Сассекской (белоснежный костюм, твидовый жакет и джинсы, топ с открытыми плечами и брюки со стрелками, приталенный пиджак и снова джинсы). Супруги не скрывают чувств на публике: ходят повсюду, держась за руки, и целуются на сцене во время церемонии открытия.