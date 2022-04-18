МакSим впервые после болезни выступила на закрытой вечеринке

38-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые после выздоровления от COVID-19 выступила на закрытой вечеринке у знакомого олигарха. Как сообщает StarHit, артистка исполнила все свои хиты в течение 50-минутной программы.

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Как отметили гости праздника, бизнесмен заплатил семизначную сумму за подобный эксклюзивный концерт. Сперва Абросимова немного нервничала, однако после зажгла как раньше. Как отметили слушатели, голос у нее полностью восстановился и звучал отлично.

Напомним, что МакSим госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 в июне 2021 года. Спустя несколько дней врачи диагностировали у певицы сильное поражение легких, ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.