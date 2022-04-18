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1 час назад

МакSим впервые после болезни выступила на закрытой вечеринке

38-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые после выздоровления от COVID-19 выступила на закрытой вечеринке у знакомого олигарха. Как сообщает StarHit, артистка исполнила все свои хиты в течение 50-минутной программы.

МакSим впервые после болезни выступила на закрытой вечеринке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили гости праздника, бизнесмен заплатил семизначную сумму за подобный эксклюзивный концерт. Сперва Абросимова немного нервничала, однако после зажгла как раньше. Как отметили слушатели, голос у нее полностью восстановился и звучал отлично.

Напомним, что МакSим госпитализировали с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 в июне 2021 года. Спустя несколько дней врачи диагностировали у певицы сильное поражение легких, ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние Марины Абросимовой долгое время оставалось тяжелым и новости об улучшении появились только в начале августа. 3 августа певица начала дышать самостоятельно, а 13 августа её выписали долечиваться домой. С тех пор артистка не выступала, лишь работая с педагогами по вокалу и занимаясь дыхательной гимнастикой.

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