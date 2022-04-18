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6 минут назад

Меган Маркл появилась на публике в старых вещах

Lenta.ru

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в старых вещах. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Меган Маркл появилась на публике в старых вещах
Фото: ТАССТАСС

Знаменитость посетила церемонию открытия Игр непобежденных (Invictus Games), которая состоялась в Нидерландах. Папарацци засняли Маркл в брючном костюме бренда Valentino белого цвета стоимостью 3200 фунтов стерлингов (343 тысячи рублей). Звезда дополнила свой образ старыми туфлями на каблуке Shiver Aquazurra за 700 фунтов (75 тысяч рублей).

Журналисты также обратили внимание на аксессуары жены принца Гарри. Согласно материалу, в качестве украшения звезда выбрала серьги-гвоздики с бриллиантами ювелирного дома Cartier, которые она уже надевала на собственную свадьбу в 2018 году. Отмечается, что цена изделия составляет 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

В марте Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старой обуви. Герцогиня Кембриджская Кэтрин приняла участие в проекте «Зеленый купол королевы» в Уэльсе в замшевых ботильонах на каблуках марки Aquatalia. Известно, что указанную пару обуви она впервые надела в 2011 году на официальную помолвку с принцем Уильямом. Затем, в том же году, она вновь появилась в ботильонах Aquatalia во время крещения спасательной шлюпки в Уэльсе.

Шоу-бизнес,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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