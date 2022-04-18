Меган Маркл появилась на публике в старых вещах

Журналисты также обратили внимание на аксессуары жены принца Гарри. Согласно материалу, в качестве украшения звезда выбрала серьги-гвоздики с бриллиантами ювелирного дома Cartier, которые она уже надевала на собственную свадьбу в 2018 году. Отмечается, что цена изделия составляет 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

В марте Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старой обуви. Герцогиня Кембриджская Кэтрин приняла участие в проекте «Зеленый купол королевы» в Уэльсе в замшевых ботильонах на каблуках марки Aquatalia. Известно, что указанную пару обуви она впервые надела в 2011 году на официальную помолвку с принцем Уильямом. Затем, в том же году, она вновь появилась в ботильонах Aquatalia во время крещения спасательной шлюпки в Уэльсе.