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1 час назад

Бородина отчитала нахамившего экс-мужа

Ирина Лебедева

Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым год назад. Супруги расстались весьма недружественно, и до сих пор не упускают случая публично наговорить гадостей бывшему партнеру.

Бородина отчитала нахамившего экс-мужа
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

На этот раз все началось с подачи Омарова. Он опубликовал в социальной сети фотографию предполагаемого друга Бородиной, сидящего за столиком с девушкой.

«Ты, наверное, ей рассказывал, что с Бородиной спишь? Теперь тебе не дадут на гелике ездить», - съязвил брошенный супруг.

Ксения молчать не стала, а разразилась гневной отповедью. Телеведущая указала, что без ее помощи о Курбане никто бы и не услышал, и пригрозила все же обнародовать истинную причину их развода, которую она скрывает из-за дочери.

«Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других что-то собой представляют! У тебя аккаунт на 4 миллиона, который сделала я! Теперь плыви сам в этой лодке и скажи спасибо, что я была в твоей жизни. Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад в нее и развитие. Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание. Я молчу год ради нее. Тебе так интересна моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно», - заявила Бородина.

Телеведущая Виктория Боня в качестве ответного жеста на прекращение деятельности модного дома Chanel в России опубликовала видеозапись, на которой разрезала дорогостоящую сумочку бренда ножницами. Ее бывшие коллеги по «Дому-2» не стали молчать и прокомментировали эту ситуацию. Ксения Бородина назвала такой поступок ребячеством.

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