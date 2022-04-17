Бородина отчитала нахамившего экс-мужа

«Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других что-то собой представляют! У тебя аккаунт на 4 миллиона, который сделала я! Теперь плыви сам в этой лодке и скажи спасибо, что я была в твоей жизни. Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад в нее и развитие. Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание. Я молчу год ради нее. Тебе так интересна моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно», - заявила Бородина.