Бузова озвучила количество набранных килограммов

В последнее время было заметно, что Ольга Бузова основательно поправилась. Сама телеведущая шутила, что это последствия работы в шоу на Белорусском телевидении – объелась драников со сметаной. Действительно ли набор веса произошел из-за нарушения режима питания, был ли он связан с какими-либо медицинскими манипуляциями – об этом знает лишь сама Ольга. А она приняла решение бороться с лишними килограммами, чтобы снова стать стройной к лету.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как написала звезда в Телеграм-канале, чтобы вернуться к прежней форме, следовало весить на 8 килограммов меньше. Бузова села на диету и активно занялась физической культурой. В ее социальной сети стали постоянно появляться фотографии из тренажерного зала и даже у пилона. Но раскачать обмен веществ удалось далеко не сразу.

«Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом и танцами, хожу на lpg и эндосферу, а вес стоит», - жаловалась подписчикам Ольга.

И вот наконец, по прошествии довольно длительного времени, начались положительные изменения.

«Уже минус 3 кг, еще минус 5, и я верну свою форму», — радуется Бузова.