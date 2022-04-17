В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
46 минут назад

Бузова озвучила количество набранных килограммов

Ирина Лебедева

В последнее время было заметно, что Ольга Бузова основательно поправилась. Сама телеведущая шутила, что это последствия работы в шоу на Белорусском телевидении – объелась драников со сметаной. Действительно ли набор веса произошел из-за нарушения режима питания, был ли он связан с какими-либо медицинскими манипуляциями – об этом знает лишь сама Ольга. А она приняла решение бороться с лишними килограммами, чтобы снова стать стройной к лету.

Бузова озвучила количество набранных килограммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как написала звезда в Телеграм-канале, чтобы вернуться к прежней форме, следовало весить на 8 килограммов меньше. Бузова села на диету и активно занялась физической культурой. В ее социальной сети стали постоянно появляться фотографии из тренажерного зала и даже у пилона. Но раскачать обмен веществ удалось далеко не сразу.

«Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом и танцами, хожу на lpg и эндосферу, а вес стоит», - жаловалась подписчикам Ольга.

И вот наконец, по прошествии довольно длительного времени, начались положительные изменения.

«Уже минус 3 кг, еще минус 5, и я верну свою форму», — радуется Бузова.

Ольга Бузова уверяет, что пережила большое горе. Умерла ее любимая собака. Этот померанский шпиц был подарен Бузовой ее бывшим мужем. Артистка была счастлива с этой собакой, она заботилась о ней и не думала, что расставание будет таким скорым. В своих социальных сетях Бузова показала, что с момента смерти животного прошло уже немало времени, а ей все еще больно.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители