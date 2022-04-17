«Мы гибнем!»: Поргина о положении дел в Ленкоме

Людмила Поргина считает катастрофическим положение дел в «Ленкоме». Об этом она рассказала в интервью порталу Blitz+. Она не одинока в своем мнении.

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Недавно Станислав Садальский в Телеграм-канале крайне нелицеприятно отозвался о директоре «Ленкома» Марке Варшавере и его сотруднике Евгении Герасимове. Актер прямо написал, что Евгений Владимирович получил звание народного артиста и денежную должность в театре по блату.

Вдова Николая Караченцова сообщила, что сама не располагает информацией по данному поводу, но что совершенно точно – театр под руководством Варшавера, по ее мнению, разрушается.

«Нам нужны талантливые артисты, все старое поколение ушло. Ушел Марк Анатольевич, нам не дают молодых и талантливых режиссеров, мы гибнем! Марк Анатольевич был принципиальным, а что касается Марка Борисовича, то извините», — сказала Поргина.

Людмила Поргина поделилась впечатлениями от роли, которую ей дали в легендарном спектакле «Юнона и Авось» - в той самой постановке, в которой когда-то участвовал ее прославленный супруг.