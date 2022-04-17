Ивлеева: «Бросила пить, курить и стала душнилой»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева приняла решение вести здоровый образ жизни, о чем и сообщила поклонникам в Телеграм-канале. 31-летняя звезда отказалась от курения, запретила себе алкоголь, села на диету и активно занялась спортом.

Фото: Телеграм Телеграм

«Еду в тачке к остеопату, слушаю доморощенный рэпчик в ВК, пью «Чудо» с кусочками манго и думаю: вот это я на серьезных движениях», — смеется Ивлеева.

Такая серьезная детокс-программа, по мнению Насти, не могла не отразиться на ее характере. Даже рэп она теперь слушает в формате ретро – к примеру, трек Гуфа и Басты «Заколоченное», который вышел в конце 2010 года.

«Я бросила пить, курить, жрать, стала регулярно заниматься спортом и стала душнилой. Компенсирую это матом хотя бы. Может хотя бы харкать, как пират, через плечо?», - обратилась блогер к поклонникам.