Ивлеева: «Бросила пить, курить и стала душнилой»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева приняла решение вести здоровый образ жизни, о чем и сообщила поклонникам в Телеграм-канале. 31-летняя звезда отказалась от курения, запретила себе алкоголь, села на диету и активно занялась спортом.
«Еду в тачке к остеопату, слушаю доморощенный рэпчик в ВК, пью «Чудо» с кусочками манго и думаю: вот это я на серьезных движениях», — смеется Ивлеева.
Такая серьезная детокс-программа, по мнению Насти, не могла не отразиться на ее характере. Даже рэп она теперь слушает в формате ретро – к примеру, трек Гуфа и Басты «Заколоченное», который вышел в конце 2010 года.
«Я бросила пить, курить, жрать, стала регулярно заниматься спортом и стала душнилой. Компенсирую это матом хотя бы. Может хотя бы харкать, как пират, через плечо?», - обратилась блогер к поклонникам.
Ранее Настя Ивлеева планировала шумно отметить свое 31-летие. Однако из-за происходящих событий в мире знаменитость была вынуждена отменить празднование. Изначально Ивлеева хотела устроить большую тематическую вечеринку. Однако накануне мероприятия блогер объявила об его отмене. Ивлеева решила отпраздновать свой праздник в компании близких друзей.