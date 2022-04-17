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14 минут назад

Пугачева поздравила россиян с Вербным воскресеньем

Ирина Лебедева

На фоне слухов о тяжелой болезни и госпитализации Алла Пугачева решила успокоить своих поклонников. Она поздравила всех православных с Вербным воскресеньем и показала, что жива-здорова и прекрасно выглядит.

На выложенном в микроблоге видеоролике, который снимал ее супруг, можно увидеть праздничный стол, за которым расположились семья и друзья Примадонны. Алла Борисовна стройна, на ней белая рубашка, солнечные очки и бокал в руке. А в конце ролика Максим Галкин показал и себя – с короткой стрижкой.

Как пишет 5 Канал, Алла Пугачева не появлялась в соцсетях с 10 марта. В тот день певица вышла на связь, чтобы опровергнуть слухи об эмиграции и сообщила, что уехала приводить здоровье в порядок.

Позднее, возможно, из-за долгого молчания звезды стали распространяться слухи о том, что ее срочно положили в израильскую клинику из-за проблем с сердцем. Их опровергла концертный директор Примадонны в интервью журналистам 5 Канала.

Об Алле и других знаменитостях в программе «Бесогон» высказался Никита Михалков. «Высшая свобода – это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда ты сделал свой выбор», — озвучил он мысли по теме и продемонстрировал свою патриотическую позицию.

После чего режиссер включил композицию «Не живи с нелюбимой страной» Андрея Куряева и произнес: «Ну а настоящим патриотам я хочу дать послушать вот эту песню». В студии на экране появилась фотография Примадонны.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,Никита Михалков,
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