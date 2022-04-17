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1 час назад

Садальский: «Ну вот и мы уехали из России!»

Ирина Лебедева

Станислав Садальский давно дружит с актрисой Татьяной Кравченко. Актер часто выкладывает в социальные сети совместные фотографии со звездой «Сватов». Звезды также вместе играют на одной сцене в спектакле «Гвоздь сезона».

Садальский: «Ну вот и мы уехали из России!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас с этой постановкой творческий коллектив приехал в Белоруссию. В своем Телеграм-канале Садальский выложил фотографию с Кравченко на вокзале в Минске и пошутил на злобу дня.

Телеграм

«Ну вот и мы уехали из России! И доехали! Стоим с Таней на перроне в любимом Минске. Минск, встречай, Гродно, встречай! Прибыли к братьям в такой чудесный праздник, в Вербное воскресенье или Вербніца – по-белорусски», - написал Садальский.

Ранее Станислав Садальский посетил могилу Риммы Марковой и ужаснулся от того, в каком заброшенном она состоянии. Артист сфотографировал участок, заваленный снегом, где сбоку виднелся портрет Марковой, а также табличка с годами жизни. Он призвал родственников к ответу. Ответа ждать долго не пришлось!

Дочь Марковой Татьяна откликнулась и резко прошлась по Садальскому.

«Что за бред? Сколько можно верить Садальскому, вы с ума сошли? Он же фейкомет какой-то! Все, что он говорит, это чушь собачья. Ничего такого там и близко нет!» — прокомментировала наследница звезды.

Шоу-бизнес,Римма Маркова,Татьяна Кравченко,Станислав Садальский,
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