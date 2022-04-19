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1 час назад

Отцом новорожденной дочки Натальи Фриске стал парикмахер из Москвы

Провинция.руиещё 4

Стало известно, кто является отцом новорожденной дочки Натальи Фриске, сестры покойной певицы Жанны Фриске. Папа девочки, несмотря на то, что они с Натальей расстались несколько месяцев назад, пришел встречать малышку из роддома. Отцом новорожденной оказался москвич Александр Титов, парикмахер по профессии.

Отцом новорожденной дочки Натальи Фриске стал парикмахер из Москвы
Фото: TelegramTelegram

На выписке из роддома Наталья тепло поприветствовала бывшего возлюбленного, хотя ранее неоднократно заявляла, что планирует растить ребенка одна. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

Поклонники высказали надежду, что может быть у пары все наладится, и они снова будут вместе.

Как ранее сообщала Провинция.ру, Наталья Фриске 8 апреля в одной из московских клиник родила девочку. Мама назвала новорожденную необычным именем Луна (с ударением на У). Фамилию Луна получила мамину. В свидетельстве о рождении у девочки записано - Фриске Луна Александровна.

Наталья Фриске не скрывала, что забеременела с помощью ЭКО.

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