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39 минут назад

Хирург: Агузаровой нужно завершить эксперименты с внешностью

Ирина Лебедева

Жанна Агузарова скоро отметит 60-летний юбилей. В последнее время внешность эпатажной артистки изменилась до неузнаваемости. Причем, как считают многие поклонники, не в лучшую сторону. А эксперты вообще подозревают у певицы зависимость от пластики, - информирует Экспресс Газета.

Хирург: Агузаровой нужно завершить эксперименты с внешностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тагир Файзуллин, пластический хирург, уверен, что певица перенесла подтяжку лица, коррекцию век и липофилинг. А также постоянно колет филлеры, в носогубные складки и губы. В целом, звезда потратила на эстетические операции не менее трех миллионов рублей, считает эксперт.

Однако пластическая хирургия далеко не всегда дает именно тот результат, о котором мечтал пациент. И тогда он начинает обращаться к докторам снова и снова, попадая в своеобразную зависимость.

Файзуллин объясняет, что чем больше было вмешательств, тем хуже заживают ткани, и раз от раза все сложнее спрогнозировать результат. Врач считает, что Агузаровой следует прекратить эксперименты с внешностью, поскольку это может уже стать просто опасным для организма.

Кто-то сравнивает изменившуюся Жанну с Аллой Пугачевой давних лет, другие – с Машей Распутиной. Нашли сходство даже с артисткой Татьяной Васильевой.

Шоу-бизнес,Жанна Агузарова,Алла Пугачева,Татьяна Васильева,
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