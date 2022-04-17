Промоутер подтвердил, что Моисеев отписал свою квартиру Орбакайте

Борис Моисеев, который перенес два инсульта, практически не появляется на людях. Друзья и коллеги помогли ему наладить тихую жизнь, что крайне важно при его состоянии здоровья.

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Рядом с певцом его концертный директор Сергей Горох и старые друзья – прежде всего, это Алла Пугачева и ее семья. Моисеев был дружен с Примадонной, а с Кристиной даже неоднократно вместе выступал и ездил на гастроли. Кстати, последний раз Борис появлялся на публике именно на банкете в честь 50-летия Орбакайте.

Сейчас, как рассказывают близкие певцу люди, Алла Борисовна продолжает помогать своему давнему другу, в том числе, при необходимости и материально. Так что не удивительно, что, по слухам, одну из своих квартир Моисеев, не имеющий ни жены, ни детей, отписал ее дочери Кристине, - пишет Экспресс Газета.

Сергей Лавров, концертный промоутер, который много лет дружит с Борисом Моисеевым, такую возможность подтвердил.

«Он очень любит Кристину. Он нигде не появлялся на публике, пришел на день рождения только к ней. Если он и отписал квартиру Кристине, то я думаю, что это правильный шаг. Во-первых, кому оставлять?

Частично это благодарность Алле Борисовне Пугачевой, которая очень сильно повлияла на его успех. И сейчас, насколько я знаю, Пугачева помогает ему материально», - сообщил Лавров.

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, заявил об исчезновении певца и обвинил в этом его концертного директора Сергея Гороха. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, передает «Московский комсомолец».