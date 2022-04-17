Программа Малышевой возвращается в эфир Первого канала

Программа «Жить здорово!» возвращается в эфир Первого канала после перерыва. Это следует из сетки вещания, размещенной на сайте Первого канала.

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«Понедельник, 18 апреля, в 10.00 — «Жить здорово!» — говорится в телепрограмме.

Ранее в Telegram-каналах несколько раз появлялась информация, что Елена Малышева уехала в США на постоянное место жительства и что «Жить здорово!» закрыто.

Слухи об отъезде телеведущей впервые возникли в конце марта. Telegram-канал Baza заявил, что Малышева 29 марта распустила команду своей авторской программы. Сославшись на изменение сетки вещания, она сообщила сотрудникам, что телепрограмма пока не будет выходить до сентября, но не вернется на экраны и осенью.

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходит на Первом канале с 2010 года. В последний раз программа, которая обычно выходила по будням, была в эфире 5 марта.