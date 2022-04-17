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24 минуты назад

Программа «Жить здорово!» возвращается в эфир Первого канала

Газета.Ru

Программа «Жить здорово!» возвращается в эфир Первого канала после перерыва. Это следует из сетки вещания, размещенной на сайте Первого канала.

Программа Малышевой возвращается в эфир Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понедельник, 18 апреля, в 10.00 — «Жить здорово!» — говорится в телепрограмме.

Ранее в Telegram-каналах несколько раз появлялась информация, что Елена Малышева уехала в США на постоянное место жительства и что «Жить здорово!» закрыто.

Малышева ответила на слухи о переезде в США

Слухи об отъезде телеведущей впервые возникли в конце марта. Telegram-канал Baza заявил, что Малышева 29 марта распустила команду своей авторской программы. Сославшись на изменение сетки вещания, она сообщила сотрудникам, что телепрограмма пока не будет выходить до сентября, но не вернется на экраны и осенью.

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходит на Первом канале с 2010 года. В последний раз программа, которая обычно выходила по будням, была в эфире 5 марта.

В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, сейчас канал работает в информационном режиме.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,Первый канал,
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