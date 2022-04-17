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5 минут назад

Жуков пожаловался, что дети все время просят у него денег

Ирина Лебедева

Роман Жуков уже несколько лет как развелся со своей супругой Еленой, с которой они родили шестерых детей, и два года живет с молодой женой Ольгой. Но имущественные и финансовые вопросы с бывшей семьей певец до сих пор не разрешил.

Жуков пожаловался, что дети все время просят у него денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Роман обживает дом, а Елена с детьми пытаются устроить жизнь в двухкомнатной квартире. Женщина едва сводит концы с концами и боится, что потеряет и это жилье – из-за долгов по ипотеке. Банк требует выплатить 9 миллионов, иначе недвижимость выставят на торги, - сообщает СтарХит.

Елена считает, что Роман должен помогать выплачивать ежемесячный платеж по ипотеке, поскольку кредит брали вместе. Роман же полагает, что, раз он не претендует на квадратные метры в двушке, то бывшая жена должна разбираться с проблемой сама. К примеру, продать эту двушку и имеющуюся еще однушку, отдать долг банку, а на остаток что-то купить себе и детям.

С таким предложением Елена согласиться не может. Она недовольна и суммой в 21 тысячу рублей, которую назначил суд в качестве алиментов за шестерых детей.

Многодетный отец заявляет, что тратит на нужды наследников намного больше средств, а они считают его кошельком с деньгами.

«Очень неприятно, когда твои любимые дети воспринимают тебя как кошелек, вот реально неприятно. Хочется больше теплоты. Может быть, старшая Полина и понимает ценность моих вещей, а вот Анжелика — «ни здравствуйте», ни «до свидания» — а только «пап, скинь нам денег». Причем, это в день по несколько раз. Ну, конечно же, я скидываю. Когда я их вижу, и мы общаемся наедине, то это совсем другое. Я понимаю, что над ними стоит мама», - жаловался Роман в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

54-летний певец и композитор Роман Жуков два года назад женился на Ольге, которая младше его на 30 лет. В честь женского праздника 8 Марта артист решил преподнести супруге необычный подарок — магазин для взрослых в центре столицы.

Шоу-бизнес,Роман Жуков,
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