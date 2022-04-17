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1 час назад

Телеведущий Иван Ургант поздравил шоу "Вечерний Ургант" с 10-летием

Ирина Лебедева

Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей в начале марта. После этого в СМИ и социальных стали говорить, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале, а Ургант эмигрировал и не вернется, - пишет «Комсомольская Правда».

Ургант оставил в микроблоге странное сообщение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в соцсети.

И слово сдержал – в Москву вернулся. Сейчас телеведущий не появляется на публике и не заходит в соцсети. Но по случаю двойного праздника сделал исключение, оставив в микроблоге странный пост.

Он написал: "44/10".

Ургант 16 апреля отметил свой день рождения, а чуть ранее исполнилось 10 лет с момента выхода шоу «Вечерний Ургант».

Ургант сделал заявление о замене своего шоу на «Первом канале»

После высказываний представителя Кремля о том, что не нужно записывать Урганта в ряды предателей, поскольку он якобы "хорошо знает" телеведущего и тот является настоящим патриотом своей страны, актриса Шукшина выразила возмущение.

На фоне слухов от знакомых артиста о том, что он якобы по приезде из Израиля начал заниматься продажей своей недвижимости, знаменитость заявила, что не увидела ничего, что указывало бы на его любовь к своей стране.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Первый канал,
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