Ургант оставил в микроблоге странное сообщение

Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей в начале марта. После этого в СМИ и социальных стали говорить, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале, а Ургант эмигрировал и не вернется, - пишет «Комсомольская Правда».

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«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в соцсети.

И слово сдержал – в Москву вернулся. Сейчас телеведущий не появляется на публике и не заходит в соцсети. Но по случаю двойного праздника сделал исключение, оставив в микроблоге странный пост.

Он написал: "44/10".

Ургант 16 апреля отметил свой день рождения, а чуть ранее исполнилось 10 лет с момента выхода шоу «Вечерний Ургант».

После высказываний представителя Кремля о том, что не нужно записывать Урганта в ряды предателей, поскольку он якобы "хорошо знает" телеведущего и тот является настоящим патриотом своей страны, актриса Шукшина выразила возмущение.