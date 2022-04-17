Ургант оставил в микроблоге странное сообщение

Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей в начале марта. После этого в СМИ и социальных стали говорить, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале, а Ургант эмигрировал и не вернется, - пишет «Комсомольская Правда».
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в соцсети.
И слово сдержал – в Москву вернулся. Сейчас телеведущий не появляется на публике и не заходит в соцсети. Но по случаю двойного праздника сделал исключение, оставив в микроблоге странный пост.
Он написал: "44/10".
Ургант 16 апреля отметил свой день рождения, а чуть ранее исполнилось 10 лет с момента выхода шоу «Вечерний Ургант».
После высказываний представителя Кремля о том, что не нужно записывать Урганта в ряды предателей, поскольку он якобы "хорошо знает" телеведущего и тот является настоящим патриотом своей страны, актриса Шукшина выразила возмущение.
На фоне слухов от знакомых артиста о том, что он якобы по приезде из Израиля начал заниматься продажей своей недвижимости, знаменитость заявила, что не увидела ничего, что указывало бы на его любовь к своей стране.