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48 минут назад

Внуку Фрейндлих пришлось заложить квартиру

Ирина Лебедева

Никита Владимиров, внук Алисы Фрейндлих, окончил школу школу-студию МХАТ и трудится кинопродюсером. Мало кто знает, что ради выпуска своей дебютной работы – трагикомедии «Карп отмороженный» в 2017 году пришлось рискнуть собственной квартирой, - пишет Экспресс Газета.

Внуку Фрейндлих пришлось заложить квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не продавал квартиру. Ее временно заложили. А потом появились спонсоры, на деньги которых фильм был доснят. Все не так драматично. Хотя легенда красивая, достойная художника-страдальца», - объяснил Никита.

Работу над фильмом тогда завершили: Владимирову и его коллегам выделили деньги из бюджета после участия в конкурсе по поддержке авторского кино.

Звезда советского и российского кино 87-летняя Алиса Фрейндлих теперь с удовольствием снимается у внука, хотя, как она сама рассказала в интервью «Вокруг ТВ», ей иногда «хочется поцапаться» с наследником.

Сыграла звездная бабушка роль, пусть небольшую, и в «Карпе отмороженном».

«Это была замечательная бабка-соседка. Мне она так понравилась, она так виртуозно материлась! Все это потом было абсолютно вырезано, что меня очень опечалило», - рассказала Алиса Фрейндлих.

Недавно на экраны вышла комедия «Родители строгого режима», где Никита Владимиров заявлен как режиссер. На этот раз Алиса Бруновна получила главную роль.

Фрейндлих соглашается, что работать с родственниками тяжело. Ей не раз хотелось отчитать внука или настоять на своем мнении, но она предпочитала сдерживаться и не нарушать служебную субординацию.

«С одной стороны, хочется поцапаться, с другой — есть окружение, которое это неправильно оценит. А подавить в себе какое-то несогласие тоже непросто, потому что творческий процесс этого требует, а этика вроде как протестует. Поэтому-то и сложно», - призналась актриса.

Алиса Фрейндлих до сих пор выходит на сцену – она служит в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Шоу-бизнес,Алиса Фрейндлих,Никита Владимиров,
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