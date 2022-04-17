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1 час назад

Лолита разделась прямо на сцене

Ирина Лебедева

Лолита Милявская не перестает удивлять поклонников. Певица давала сольный концерт в зале Crocus City Hall города Красногорск. И прямо на сцене стянула с себя юбку.

Лолита разделась прямо на сцене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под юбкой оказался черный облегающий комбинезон со стразами, выгодно подчеркнувший стройную фигуру певицы.

«58 — климакс прошел и даже как-то уже надо включить башку… Но с другой стороны, я вас послушала, а я всегда слышу зал со сцены. Я послушала и подумала, ведь вы же не за этим пришли все-таки. — сказала Милявская и сняла юбку. — Так лучше? И мне так спокойнее!».

Лолита может без стеснения демонстрировать фигуру, за последнее время певица кардинально похудела. Как сообщает 5 Канал, подписчики Милявской пытались угадать, сколько килограммов сбросила звезда? Оказалось, что всего 12, хотя все были уверены, что она рассталась с 25-30 килограммами.

«Сначала эндокринолог лечила месяцев шесть, потом из-за семьи переживала, просто забывала поесть совсем», — писала Лолита в микроблоге.

Вот уже несколько лет Лолита получает пенсию размером 23 тысячи рублей. Ради этих выплат ей даже пришлось доказывать свой статус и высчитывать точное количество отработанных лет. Годы, проведенные на сцене, при этом никак не учитываются. Как оказалось, надбавка к пенсии положена лишь обладателям орденов и званий народных артистов.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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