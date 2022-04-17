Лолита разделась прямо на сцене

«58 — климакс прошел и даже как-то уже надо включить башку… Но с другой стороны, я вас послушала, а я всегда слышу зал со сцены. Я послушала и подумала, ведь вы же не за этим пришли все-таки. — сказала Милявская и сняла юбку. — Так лучше? И мне так спокойнее!».