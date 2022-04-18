Стало известно, зачем Гарри и Меган посетили королеву

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно посетили королеву Елизавету II в Виндзоре в четверг, 14 апреля. Смысл визита истолковала главный редактор журнала Majesty Magazine, журналистка Ингрид Сьюард, сообщает Hello!

Фото: арр арр

По словам Сьюард, день, который принц Гарри и Меган Маркл выбрали и для встречи с королевой, был неслучайным и может свидетельствовать о том, что они хотят помириться с королевой. Дело в том, что Великий четверг — особенный день для королевы, поскольку эта дата в христианском календаре посвящена прощению.

«Она не из злопамятных и, думаю, приняла бы их с распростертыми объятиями», — утверждает журналистка.

Сьюард отметила, что после многочисленных скандалов в королевской семье супругам требовались немалые усилия для визита в Виндзор. По ее мнению, они воспользовались возможностью, чтобы снять напряжение и предложить перемирие.

Этот визит является первой совместной поездкой супругов в Великобританию с марта 2020 года после их отказа от статуса старших членов королевской семьи. После этого принц Гарри и Меган Маркл сначала переехали в Канаду, а потом в США.