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14 минут назад

Раскрыт смысл тайного визита принца Гарри и Меган Маркл к королеве

Lenta.ruиещё 3

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно посетили королеву Елизавету II в Виндзоре в четверг, 14 апреля. Смысл визита истолковала главный редактор журнала Majesty Magazine, журналистка Ингрид Сьюард, сообщает Hello!

Стало известно, зачем Гарри и Меган посетили королеву
Фото: аррарр

По словам Сьюард, день, который принц Гарри и Меган Маркл выбрали и для встречи с королевой, был неслучайным и может свидетельствовать о том, что они хотят помириться с королевой. Дело в том, что Великий четверг — особенный день для королевы, поскольку эта дата в христианском календаре посвящена прощению.

«Она не из злопамятных и, думаю, приняла бы их с распростертыми объятиями», — утверждает журналистка.

Сьюард отметила, что после многочисленных скандалов в королевской семье супругам требовались немалые усилия для визита в Виндзор. По ее мнению, они воспользовались возможностью, чтобы снять напряжение и предложить перемирие.

Этот визит является первой совместной поездкой супругов в Великобританию с марта 2020 года после их отказа от статуса старших членов королевской семьи. После этого принц Гарри и Меган Маркл сначала переехали в Канаду, а потом в США.

Ранее бывший главный редактор журнала Vanity Fair Тина Браун заявила, что в своей книге воспоминаний принц Гарри нанесет удар по отцу, принцу Чарльзу, и будущей королеве — герцогине Корнуолльской Камилле. По мнению Браун, Гарри не станет дурно отзываться о Елизавете II, так как ее фигура неприкосновенна, и не будет атаковать супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон, так как она ему нравится.

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