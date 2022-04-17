Принц Гарри рассказал, о чем мечтает его сын

Принц Гарри, открывая "Игры непокоронных" в Гааге, рассказал, о чем мечтает его и Меган Марк сын, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, которому вскоре должно исполниться три года, сообщает газета The Daily Mirror.
"Чтобы быть образцами для подражания или образцами для подражания, которыми каждый из вас является, нужна сила и мужество. Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда это будет астронавт, а иногда пилот - очевидно, пилот вертолета. Или Квази из Октонавтов. Если вы смеетесь, значит, вы этот [мультфильм - "Газета.Ru"] видели", - обратился к гостям Гарри.
"Игры непокоренных" проводятся между ветеранами-инвалидами.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II впервые после интервью о расизме. По данным телеканала, встреча произошла в королевской резиденции в Виндзоре. Кроме того, Маркл и принц Гарри встретились с наследником престола, принцем Чарльзом, отцом Гарри.