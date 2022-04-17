Принц Гарри рассказал, о чем мечтает его сын

"Чтобы быть образцами для подражания или образцами для подражания, которыми каждый из вас является, нужна сила и мужество. Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда это будет астронавт, а иногда пилот - очевидно, пилот вертолета. Или Квази из Октонавтов. Если вы смеетесь, значит, вы этот [мультфильм - "Газета.Ru"] видели", - обратился к гостям Гарри.