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1 час назад

Принц Гарри рассказал, о чем мечтает его сын

Газета.Ru

Принц Гарри, открывая "Игры непокоронных" в Гааге, рассказал, о чем мечтает его и Меган Марк сын, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, которому вскоре должно исполниться три года, сообщает газета The Daily Mirror.

Принц Гарри рассказал, о чем мечтает его сын
Фото: @meghanmarkle_official/instagram (организация запрещена в России)@meghanmarkle_official/instagram

"Чтобы быть образцами для подражания или образцами для подражания, которыми каждый из вас является, нужна сила и мужество. Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда это будет астронавт, а иногда пилот - очевидно, пилот вертолета. Или Квази из Октонавтов. Если вы смеетесь, значит, вы этот [мультфильм - "Газета.Ru"] видели", - обратился к гостям Гарри.

"Игры непокоренных" проводятся между ветеранами-инвалидами.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II впервые после интервью о расизме. По данным телеканала, встреча произошла в королевской резиденции в Виндзоре. Кроме того, Маркл и принц Гарри встретились с наследником престола, принцем Чарльзом, отцом Гарри.

Шоу-бизнес,принц Гарри,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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