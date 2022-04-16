Толкалина объявила об отъезде из России

«Люба, это серьёзная заявка! Поздравляю», «Отличная идея», «На Эверест, прикольно», «Любовь, восхождение на Эверест — очень опасная затея», «Смелая», «На Эверест ходил доктор Мясников. Потом написал, что очень опасно и что если бы знал, что настолько опасно, то не пошел бы», «На Эверест не поднимаются без долгой подготовки, в том числе дыхательной. Не надо Вам туда», «Серьезная тема. Если решение приняли, надо очень хорошо всё продумать и подготовиться», — высказываются комментаторы.