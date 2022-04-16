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23 минуты назад

Любовь Толкалина объявила об отъезде из России

Экспресс газета

Актриса заявила, что уже в ближайшее время она покинет Родину. Толкалина не стала скрывать от поклонников, куда она отправляется.

Толкалина объявила об отъезде из России
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

44-летняя российская артистка театра и кино Любовь Толкалина объявила о предстоящем отъезде из России. В ближайшие недели звезда сериала «Как выйти замуж за миллионера» и картины «Антикиллер» отправится в Непал, чтобы совершить восхождение на Эверест. Сейчас Любовь Николаевна активно готовится к предстоящей экспедиции, о чем рассказала поклонникам в своем Telegram-канале. Актриса опубликовала фотографию, на которой она позирует в спальнике.

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«Доброе утро. Примеряю спальник. собираюсь в Непал, на Эверест», — поделилась Толкалина.

Пользователи Сети стали бурно обсуждать предстоящее путешествие. Некоторые попытались предостеречь знаменитость.

«Люба, это серьёзная заявка! Поздравляю», «Отличная идея», «На Эверест, прикольно», «Любовь, восхождение на Эверест — очень опасная затея», «Смелая», «На Эверест ходил доктор Мясников. Потом написал, что очень опасно и что если бы знал, что настолько опасно, то не пошел бы», «На Эверест не поднимаются без долгой подготовки, в том числе дыхательной. Не надо Вам туда», «Серьезная тема. Если решение приняли, надо очень хорошо всё продумать и подготовиться», — высказываются комментаторы.

Напомним, что на прошлой неделе Толкалина неожиданно объявила о свадьбе. Поклонники завалили артистку поздравлениями, но вскоре выяснилось, что замуж выходит не она сама, а ее героиня в спектакле «Мой Бах». Что же касается личной жизни самой Любови Николаевны, то ее тщательно скрывают от широкой публики. СМИ приписывали актрисе многочисленные романы, но позже эта информация подтверждения не получала.

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