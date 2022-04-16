Ивлеева: «Девчата, не сотрясайте воздух!»

Настя Ивлеева публично объявила, что больше не планирует выходить замуж и, тем более, рожать детей. В своем Телеграм-канале она попросила подписчиц не навязывать ей свое видение жизни.
«Слушайте, те, кто пишет, что я в 50 буду жалеть об этом... Девчата, не сотрясайте воздух. Я делаю этот выбор, потому что сейчас он для меня органичен и естественен! У меня не стоит выбор мужик или должность!», - сообщила блогер.
Настя объяснила, что счастье все видят по-своему, а семейные ценности ей не близки.
«Если вы в 20-30 лет выходите замуж, чтобы не остаться в 50 лет одной — это ваш выбор. Я вот в 30 лет выбираю творчество, которое приносит мне удовольствие и деньги, чтобы в 50 лет пить винище на одной из своих вилл и понимать, что я могу позволить себе все, что хочу. И важно, не мне могут позволить, а я могу. Так уж сложилась жизнь — каждый счастлив по-своему», - считает телеведущая.
Блогер Настя Ивлеева планировала шумно отметить свое 31-летие. Однако из-за происходящих событий в мире знаменитость была вынуждена отменить празднование. Изначально Ивлеева хотела устроить большую тематическую вечеринку. В итоге Ивлеева решила отметить свой праздник в компании близких друзей.