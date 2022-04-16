Ивлеева: «Девчата, не сотрясайте воздух!»

«Если вы в 20-30 лет выходите замуж, чтобы не остаться в 50 лет одной — это ваш выбор. Я вот в 30 лет выбираю творчество, которое приносит мне удовольствие и деньги, чтобы в 50 лет пить винище на одной из своих вилл и понимать, что я могу позволить себе все, что хочу. И важно, не мне могут позволить, а я могу. Так уж сложилась жизнь — каждый счастлив по-своему», - считает телеведущая.