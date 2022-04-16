Моргенштерна заподозрили в обмане с разводом ради хайпа

Пользователи Сети обвинили российского рэпера Моргенштерна и его жену Дилару Зинатуллину в фиктивном расставании ради «хайпа». Сообщения о том, что они живут вместе, появились в Telegram-каналах, сообщает РЕН ТВ.

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В частности, распространяются кадры с концерта рэпера в Израиле, на котором присутствовала Дилара. После концерта пара села в автомобиль и уехала.

Поэтому пользователи предположили, что пара могла придумать историю с разводом ради продвижения нового трека Моргенштерна «Се ля ви». Моргенштерн и его жена пока не комментировали возникшие слухи. Часть поклонников считает, что он разошлись на самом деле, но остались друзьями.

В начале апреля стало известно, что Моргенштерн решил расстаться с женой Диларой Зинатуллиной. Он были женаты всего семь месяцев.