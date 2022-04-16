Шаляпин неудачно выступил в поддержку экс-жены Жукова

Роман и Елена Жуковы развелись в 2019 году с большим скандалом, и с той поры бывшие супруги не испытывают друг к другу добрых чувств, в том числе, выплескивая негатив публично.

Шаляпин, наблюдая эту ситуацию, решил, что Елена до сих пор любит Романа, и именно поэтому продолжает с ним воевать. Он решил поддержать женщину, и напрямую написал ей об этом, рассказывает СтарХит.

«Лен, ты все еще любишь Рому — это видно! Очень хочется, чтобы ты была счастлива и все у тебя было хорошо. Тебе выпали такие испытания… Я тебе сочувствую, всегда эмоционально воспринимаю твои посты... Вы же такая пара замечательная была. Ты нарожала столько детей и осталась красивой женщиной в прекрасной форме».

Жукова поблагодарила Прохора за участие, но сообщила, что добрых чувств к бывшему мужу у нее не осталось – в то время как молодую супругу он осыпает подарками, своих шестерых детей хочет лишить крыши над головой, да еще и уклоняется от оплаты алиментов.

«От прошлого у меня замечательные дети! Если бы Жукова любила, то приняла, когда он просился назад, но я столько боли перенесла за эти годы, что поняла — Рома может быть только другом и не более. Он не захотел быть другом и начал мстить».

«В нашем коттедже вместо моих детей какая-то Попа живет», – говорит Елена.