В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
39 минут назад

«Вчера было нормально»: директор Пугачевой о здоровье певицы

Ирина Лебедева

Сегодня в социальных сетях, а затем и в средствах массовой информации стали появляться новости о госпитализации Аллы Пугачевой из-за проблем с сердцем.

«Вчера было нормально»: директор Пугачевой о здоровье певицы
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина

5 Канал обратился за комментариями к концертному директору звезды Елене Чупраковой. Она считает, что эти слухи – всего лишь сплетни злопыхателей. Еще вчера с Примадонной все было в порядке, она отмечала 73-летие в кругу семьи и друзей.

«Я не знаю, мне никто не писал, я не в курсе. Вчера было все нормально. Только если утра. Мне кажется, это сплетни, мне даже неловко звонить. Я как должна звонить: «Алла Борисовна, вы живы?» — сказала концертный директор.

Семья певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина столкнулась с проблемами после приезда в Израиль. Об этом пишут российские СМИ. Источник рассказал, что дети Пугачевой и Галкина получили отказ от нескольких учебных заведений. Главной проблемой является то, что Лиза и Гарри не знают иврита.

Слухи о том, что Пугачева и Галкин покинули Россию, появились в марте. Они пока не подтверждали информацию об эмиграции.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители