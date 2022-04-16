«Вчера было нормально»: директор Пугачевой о здоровье певицы

Сегодня в социальных сетях, а затем и в средствах массовой информации стали появляться новости о госпитализации Аллы Пугачевой из-за проблем с сердцем.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина © РИА Новости / Евгения Новоженина

5 Канал обратился за комментариями к концертному директору звезды Елене Чупраковой. Она считает, что эти слухи – всего лишь сплетни злопыхателей. Еще вчера с Примадонной все было в порядке, она отмечала 73-летие в кругу семьи и друзей.

«Я не знаю, мне никто не писал, я не в курсе. Вчера было все нормально. Только если утра. Мне кажется, это сплетни, мне даже неловко звонить. Я как должна звонить: «Алла Борисовна, вы живы?» — сказала концертный директор.

Семья певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина столкнулась с проблемами после приезда в Израиль. Об этом пишут российские СМИ. Источник рассказал, что дети Пугачевой и Галкина получили отказ от нескольких учебных заведений. Главной проблемой является то, что Лиза и Гарри не знают иврита.