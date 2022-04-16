«Я разучился спать»: внук Пугачевой пожаловался на здоровье

Никиту Преснякова изводит бессонница. Сын Кристины Орбакайте пожаловался поклонникам, что очень мучается — не может уснуть ночами. Об этом рассказывает «Радио КП»
Внук Аллы Пугачевой выложил в своем микроблоге видео, где обратился к фанатам за советом.
«Я лег заранее за 8 часов до того, как проснуться. В итоге я пролежал, как шашлык: на левом боку, на правом, на спине, на животе. И так всю ночь, я разучился спать. Как вы это делаете? Я тупо не могу заснуть. Не знаю, как разгрузить свою голову», — взмолился Никита.
Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отказался уезжать за границу по примеру своей звездной бабушки и ее супруга Максима Галкина. Судя по соцсетям молодого человека, он прекрасно чувствует себя в России.
Так, некоторое время назад наследник знаменитой династии поделился с поклонниками радостью по поводу поездки в Сочи, который, как выяснилось, он очень любит за подходящую атмосферу для «бордера и скейтера».