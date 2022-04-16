«Я разучился спать»: внук Пугачевой пожаловался на здоровье

«Я лег заранее за 8 часов до того, как проснуться. В итоге я пролежал, как шашлык: на левом боку, на правом, на спине, на животе. И так всю ночь, я разучился спать. Как вы это делаете? Я тупо не могу заснуть. Не знаю, как разгрузить свою голову», — взмолился Никита.