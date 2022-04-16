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51 минуту назад

«Я разучился спать»: внук Пугачевой пожаловался на здоровье

Ирина Лебедева

Никиту Преснякова изводит бессонница. Сын Кристины Орбакайте пожаловался поклонникам, что очень мучается — не может уснуть ночами. Об этом рассказывает «Радио КП»

«Я разучился спать»: внук Пугачевой пожаловался на здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внук Аллы Пугачевой выложил в своем микроблоге видео, где обратился к фанатам за советом.

«Я лег заранее за 8 часов до того, как проснуться. В итоге я пролежал, как шашлык: на левом боку, на правом, на спине, на животе. И так всю ночь, я разучился спать. Как вы это делаете? Я тупо не могу заснуть. Не знаю, как разгрузить свою голову», — взмолился Никита.

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков отказался уезжать за границу по примеру своей звездной бабушки и ее супруга Максима Галкина. Судя по соцсетям молодого человека, он прекрасно чувствует себя в России.

Так, некоторое время назад наследник знаменитой династии поделился с поклонниками радостью по поводу поездки в Сочи, который, как выяснилось, он очень любит за подходящую атмосферу для «бордера и скейтера».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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