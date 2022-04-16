Обнародована диета Пугачевой

«Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности», – заявил Резник в беседе с BLITZ+.