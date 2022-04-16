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35 минут назад

Обнародована диета Пугачевой

Ирина Лебедева

Алла Пугачева много лет боролась с лишним весом. Временами певица сбрасывала какое-то количество килограммов, но они возвращались.

Обнародована диета Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как узнали журналисты «Комсомольской Правды», наиболее эффективно помогли Примадонне в свое время во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии.

Специальной индивидуальной диете звездной пациентке не изобретали. Пугачева месяц питалась по низкокалорийному меню и занималась физкультурой с инструктором.

«Примерный рацион, на котором тогда худела Алла Борисовна выглядел так. Завтрак – овсянка, яйца или омлет. Обед – суп на овощном бульоне, кусок вареного мяса или рыбы, гречка. Ужин – овощи. Из углеводов разрешались только фрукты на один перекус», - издание цитирует слова профессора Василия Боголюбова, который в те годы был руководителем Центра.

Нынешней стройностью, однако, Примадонна обязана лечению от диабета, подобранному в израильской клинике, благодаря которому улучшился обмен веществ.

«Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности», – заявил Резник в беседе с BLITZ+.

По его словам, в Израиле Примадонна получает все необходимые лекарства и процедуры, которые поддерживают ее «на плаву».

Названа причина отъезда Галкина и Пугачевой именно в Израиль

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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