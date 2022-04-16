Обнародована диета Пугачевой

Алла Пугачева много лет боролась с лишним весом. Временами певица сбрасывала какое-то количество килограммов, но они возвращались.
Как узнали журналисты «Комсомольской Правды», наиболее эффективно помогли Примадонне в свое время во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии.
Специальной индивидуальной диете звездной пациентке не изобретали. Пугачева месяц питалась по низкокалорийному меню и занималась физкультурой с инструктором.
«Примерный рацион, на котором тогда худела Алла Борисовна выглядел так. Завтрак – овсянка, яйца или омлет. Обед – суп на овощном бульоне, кусок вареного мяса или рыбы, гречка. Ужин – овощи. Из углеводов разрешались только фрукты на один перекус», - издание цитирует слова профессора Василия Боголюбова, который в те годы был руководителем Центра.
Нынешней стройностью, однако, Примадонна обязана лечению от диабета, подобранному в израильской клинике, благодаря которому улучшился обмен веществ.
«Она великий человек, который дается стране раз в 200 лет. Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности», – заявил Резник в беседе с BLITZ+.
По его словам, в Израиле Примадонна получает все необходимые лекарства и процедуры, которые поддерживают ее «на плаву».