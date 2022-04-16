Израильские паблики сообщают, что Алле Борисовне, якобы, стало плохо на фоне стресса после переезда в новую страну. Сама Примадонна пока никак не прокомментировала появившиеся сведения.

В конце февраля певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали в Израиль. Поначалу исполнительница хита «Миллион алых роз» уверяла, что они с супругом отправились за границу «на отдых и лечение», но этим словам мало кто поверил. Судя по всем признакам, звездная пара планирует остаться на Земле обетованной на неопределенный срок.

К сожалению, жизнь российских знаменитостей вдали от Родины далеко не всегда складывается лучшим образом. Так, по сообщениям газеты «Московский комсомолец», билеты на израильские концерты Галкина продавались очень плохо (позже эту информацию, впрочем, опровергли читатели «Экспресс газеты»). На фоне стресса, если верить израильским пабликам, у Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем. Так, по неподтвержденной информации, на днях она была госпитализирована в прединфарктном состоянии. Эти сведения сегодня публикует Telegram-канал «НеМалахов».

Стоит отметить, однако, что официального подтверждения эта информация не получала. Более того, канал «НеМалахов» иногда публикует фейки, которые впоследствии опровергаются. «Экспресс газета» всегда желает Алле Борисовне здоровья и долгих лет жизни, но при этом считает своим долгом доносить до поклонников любые новости, касающиеся всенародно любимой певицы.