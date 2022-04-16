Бабкина объяснила, почему ее муж уехал из страны

Надежда Бабкина появилась на светской тусовке в одиночестве, что вызвало вопросы – а где же ее молодой супруг? Народной артистке РФ пришлось признаться, что Евгений Гор уехал за границу, - рассказывает «Московский Комсомолец».

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«Женя уехал на Бали. Он мне говорит: „Если где и есть рай, то это там“. Ну а я сама не поехала — да я с ума схожу от работы!» - объяснила певица.

Как рассказала звезда, на Бали он поехал ненадолго, по делам бизнеса. У Гора свечное производство, и некоторые составляющие, которые ранее он заказывал в Европе, теперь приходится искать в странах с открытым доступом.

«Раньше он работал с Европой, но теперь из-за всей этой ситуации это будет в три раза дороже. Поэтому проще и дешевле привезти с Бали, пусть даже морским путем».

В декабре прошлого года Бабкина и Гор начали заниматься производством ароматических свечей, а также других элементов декора с запахами. Впрочем, бизнесом в основном занимается бойфренд исполнительницы. Он довольно успешно контролирует производство.