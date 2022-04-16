Дочь Успенской: «Я погрязла в наркомании и одиночестве»

Татьяна Плаксина, дочь королевы русского шансона Любови Успенской, в свое время доставила матери множество хлопот. К счастью, черная полоса в жизни звездного семейства, вроде бы завершилась, - рассказывает ФАН.

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Татьяна прошла курс лечения от наркотической зависимости в специализированной клинике, куда ее устроила мать. Теперь молодая женщина с ужасом вспоминает прошлое. И благодарит мать, что та не отступилась от нее в тяжелые времена.

«Я погрязла в наркомании и одиночестве, началась полная деградация. Но она была рядом», — призналась Плаксина в эфире передачи «Однажды...» на телеканале НТВ.

Успенская всегда заботилась о дочери и мечтала о хорошей жизни для нее. Татьяна закончила школу при американском посольстве в Москве и колледж в Нью-Йорке. Она долго жила в США, занималась живописью и йогой. В основном Татьяна жила на деньги мамы в купленной ею квартире.