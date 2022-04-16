Асмус перестала скрывать возлюбленного

«Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива, очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь - мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем», - сообщила молодая актриса.