В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
4 минуты назад

Асмус перестала скрывать возлюбленного

Ирина Лебедева

Кристина Асмус отпраздновала 34-й день рождения в одном из модных столичных ресторанов. Приглашены было около 20 человек друзей и подруг. Это уже второй день рождения, который она отмечает в компании 27-летнего Романа Евдокимова.

Асмус перестала скрывать возлюбленного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возлюбленный Кристины – тоже актер. Публике он знаком, в частности, по большой роли в сериале «Перевал Дятлова».

Как пишет «Комсомольская Правда», Асмус решила не скрывать больше их отношения с Романом.

«Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива, очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь - мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем», - сообщила молодая актриса.

Ранее актриса Кристина Асмус попала в больницу из-за неудачной депиляции подмышки во время съемок. Как она рассказала в своем микроблоге, в кадре ей нужно было использовать полоски для удаления волос, однако вместо крема, как обычно делают в кино, там оказался настоящий воск.

Шоу-бизнес,Роман Евдокимов,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители