Асмус перестала скрывать возлюбленного

Кристина Асмус отпраздновала 34-й день рождения в одном из модных столичных ресторанов. Приглашены было около 20 человек друзей и подруг. Это уже второй день рождения, который она отмечает в компании 27-летнего Романа Евдокимова.
Возлюбленный Кристины – тоже актер. Публике он знаком, в частности, по большой роли в сериале «Перевал Дятлова».
Как пишет «Комсомольская Правда», Асмус решила не скрывать больше их отношения с Романом.
«Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива, очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь - мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем», - сообщила молодая актриса.
Ранее актриса Кристина Асмус попала в больницу из-за неудачной депиляции подмышки во время съемок. Как она рассказала в своем микроблоге, в кадре ей нужно было использовать полоски для удаления волос, однако вместо крема, как обычно делают в кино, там оказался настоящий воск.