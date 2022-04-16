Умерла учительница Максима Галкина

В Москве скончалась Лариса Гуткина, заслуженный учитель РФ, которая одна из первых разглядела у Максима Галкина пародийный талант. Об этом написала «Комсомольская Правда» со ссылкой на собственный источник.
Лариса Давидовна всю свою жизнь посвятила преподаванию. Она в 1543 гимназии была не только учителем по русскому языку и литературе, но и занималась воспитательной работой и организацией внеклассных мероприятий. Она привлекала школьников к участию в творческих вечерах и театральных постановках. Одним из них был Максим Галкин.
Позднее, уже будучи известным, Максим Галкин приезжал в гимназию и выступал на школьных мероприятиях.
«Я 21 год выступаю на профессиональной сцене и до сих пор список моих ролей в школе не уступает тому, что я сыграл на большой сцене, — говорил артист на 40-летии гимназии в 2015 году».
Сейчас Галкин решил дать несколько концертов в разных городах Израиля. Самый дешевый билет на его выступление стоит 224 шекеля (почти 6 тысяч рублей). Лучшие места обойдутся поклонникам артиста в 400 шекелей (более 10 тысяч рублей). Всего Галкин намеревается дать в Израиле девять концертов - в Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах, надеясь таким образом пополнить семейный бюджет.