В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
31 минуту назад

«Я не закрываю дверь»: Данилко не исключает выступлений в России

Ирина Лебедева

Андрей Данилко, создавший образ полюбившейся публике Верки Сердючки, сейчас находится в Киеве. Понятно, что о гастрольных поездках у музыканта речи не идет. Однако в перспективе певец не возражал бы вернуться и на российскую сцену. Об этом пишет СтарХит со ссылкой на израильское СМИ.

«Может произойти какой-то большой тур Сердючки по России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последние годы артист практически не выступал в России, изредка приезжая только на корпоративы. Однако в интервью израильским журналистам Андрей заявил, что не возражал бы выступить и перед российской публикой, правда, позднее, по понятным причинам.

«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России», - сообщил он.

Кстати, интервью Данилко давал на русском языке.

Музыкант Андрей Данилко, более известный по сценическому образу Верки Сердючки, нелестно высказался об украинской певице Светлане Лободе. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист осудил свою соотечественницу за то, что она пиарится на сборе гуманитарной помощи украинцам.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Светлана Лобода,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители