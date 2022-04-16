Андрей Данилко, создавший образ полюбившейся публике Верки Сердючки, сейчас находится в Киеве. Понятно, что о гастрольных поездках у музыканта речи не идет. Однако в перспективе певец не возражал бы вернуться и на российскую сцену. Об этом пишет СтарХит со ссылкой на израильское СМИ.

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В последние годы артист практически не выступал в России, изредка приезжая только на корпоративы. Однако в интервью израильским журналистам Андрей заявил, что не возражал бы выступить и перед российской публикой, правда, позднее, по понятным причинам.

«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России», - сообщил он.

Кстати, интервью Данилко давал на русском языке.