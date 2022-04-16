Андрей Данилко, создавший образ полюбившейся публике Верки Сердючки, сейчас находится в Киеве. Понятно, что о гастрольных поездках у музыканта речи не идет. Однако в перспективе певец не возражал бы вернуться и на российскую сцену. Об этом пишет СтарХит со ссылкой на израильское СМИ.
В последние годы артист практически не выступал в России, изредка приезжая только на корпоративы. Однако в интервью израильским журналистам Андрей заявил, что не возражал бы выступить и перед российской публикой, правда, позднее, по понятным причинам.
«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России», - сообщил он.
Кстати, интервью Данилко давал на русском языке.
Музыкант Андрей Данилко, более известный по сценическому образу Верки Сердючки, нелестно высказался об украинской певице Светлане Лободе. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист осудил свою соотечественницу за то, что она пиарится на сборе гуманитарной помощи украинцам.