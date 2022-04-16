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33 минуты назад

Собчак пожаловалась, что «богатых никто не любит»

Ирина Лебедева

Ксения Собчак любила находиться в центре внимания публики. Но если ранее теледива охотно эпатировала общество, то сейчас уже явно недовольна неусыпным контролем хейтеров.

Собчак пожаловалась, что «богатых никто не любит»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как пишет teleprogramma.pro, на днях журналистка была вновь замечена в аэропорту Домодедово, откуда она направлялась в Израиль. Напомним, перед этой поездкой Ксения продала свою квартиру в элитном жилом комплексе столицы. После посещения Израиля Собчак отправилась в Европу, сообщив, что она находится в командировке.

А в соцсети Собчак пожаловалась на то, что, видимо, осуждают поступки ее – из зависти.

«Богатых нигде и никто не любит. Ни в одной стране. Это факт. Богатство, любое, даже абсолютно прозрачное и честное всегда вызывает зависть… Мир раньше был несправедлив, но законен. Теперь он и несправедлив, и беззаконен», - написала она.

В декабре 2021 года Собчак выпустила на YouTube-канале первое видео из цикла, посвященного инфоцыганам и способам, которыми они обманывают доверчивых пользователей сети. Позже звезда заявила, что она тоже может обучать, но в отличие от них готова предложить действительно качественный продукт.

Когда журналистку стали критиковать не только зрители, но и бывшие друзья, например Сергей Шнуров, Собчак отреагировала на это очень резко. Она пообещала, что ее продукты будут бесплатными для большинства. Заплатят только те, кто пожелает прийти на встречу лично.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,Аэропорт Домодедово,
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