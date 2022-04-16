Волочкова возмущена обвинениями в алкоголизме

«Меня еще что поражает: у меня спектакли, я как альтруист ищу поддержку на расходную часть, приглашаю зрителей бесплатно, а об этом не будут трезвонить на всех углах! Я объединяю детей всей России, но это же неинтересно обсуждать. Это интересно только тем, кто меня знает. Смотрите, у нас многие убежали по заграницам, я осталась в стране как патриот совершать добро», - огорчена балерина.