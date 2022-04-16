Волочкова возмущена обвинениями в алкоголизме

Анастасия Волочкова, скандальные истории с участием которой не сходят со станиц российской прессы, возмущена необъективным, по ее мнению, отношением к ее персоне.
Она заявила, что с подачи недоброжелателей СМИ и пользователи интернета постоянно попрекают ее аморальным поведением и называют алкоголичкой. При этом никто не обращает внимание на те добрые поступки, которых она совершает немало, - отмечает «Московский Комсомолец».
«Меня еще что поражает: у меня спектакли, я как альтруист ищу поддержку на расходную часть, приглашаю зрителей бесплатно, а об этом не будут трезвонить на всех углах! Я объединяю детей всей России, но это же неинтересно обсуждать. Это интересно только тем, кто меня знает. Смотрите, у нас многие убежали по заграницам, я осталась в стране как патриот совершать добро», - огорчена балерина.
Анастасия не понимает, почему лично на ней сконцентрировано так много внимания общественности.
«У нас такие сложные времена, полстраны бухает, а Волочкова с бокалом Просекко и навеселе — уже алкоголик!..»
Ранее экс-бойфренд Волочковой, Сергей Кузнецов, заявил, что она страдает от алкогольной зависимости. По его словам, во время отдыха в другой стране ему удалось на некоторое время отвлечь ее от пьянства, однако после возвращения домой балерина снова взялась за бутылку.