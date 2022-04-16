Стало известно, кто сейчас живет на даче Пугачевой

Все привыкли к тому, что чета Пугачева-Галкин живет (жила до последнего времени) в собственном Замке в подмосковной деревне Грязь. Но у Аллы Борисовны есть еще и шикарный особняк на Истринском водохранилище. Примадонна называла его своей дачей, и именно там звездная пара жила, пока шло строительство Замка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Загородный дом на Истринском водохранилище был приобретен в 1991 году. Когда-то певица очень любил это место. Людмила Дороднова трудилась у Аллы Борисовны домработницей почти 30 лет. Женщина рассказала журналистам «Московского комсомольца» о том, кто бывал у Примадонны на даче, и кто там живет сейчас.

Погостить у Пугачевой приезжали многие представители российского шоу-бизнеса. Из постоянных посетителей – семьи Буйновых и Юдашкиных, Игорь Николаев. Часто приезжала Кристина Орбакайте с детьми. Дороднова считает, что у Пугачевой хорошие, теплые отношения с родственниками.

«В последнее время дни рождения Алла справляла в Истре, на даче. Она же рестораны не особо любит, предпочитает, когда празднуют дома… Среди близких. У Аллы собирались музыканты, артисты», – рассказывает Дороднова.

Вот и сейчас в доме живут родные Аллы Борисовны – ее внук с женой. По словам бывшей домработницы, там остался повар Примадонны. Но количество домашнего персонала, очевидно, минимально, и Людмила огорчена, что сад в запустении.

«Никита (внук) с женой Аленой, повар ее так там и остался. Аллы нет, поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать».