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22 минуты назад

Соседов о Пугачевой: «Конечно, вернется!»

Ирина Лебедева

Сергей Соседов уверен, что Алла Пугачева с Максимом вернутся на родину. Критик считает, что Примадонна действительно уехала поправлять здоровье, которое основательно подорвано.

Соседов о Пугачевой: «Конечно, вернется!»
Фото: ТАССТАСС

«Конечно, вернется. Она поехала в Израиль лечиться, в этом я больше, чем уверен», - говорит Сергей.

А тот факт, что Галкин анонсировал концертный тур в Израиле и собирается зарабатывать, Соседов считает нормальным – по его мнению, Алла Борисовна, тяжело больной человек и приносить деньги в семью уже не сможет. Об этом пишет СтарХит.

«Пугачева зарабатывать? Чем?! Она больной человек, что было видно на ее последнем концерте. На нем она спела пять из двадцати песен вживую. Лучшая финальная программа — «Избранное» 1998 года — это высший пилотаж. Это был итог, а потом — ерунда, потуги, тень былого успеха, славы. Но в нашу пору инерция ее успеха еще длится. Хотя кому нужны ее фотографии с детьми, она на них как манекен», — считает музыкальный критик.

Несколько недель назад стало известно о том, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и их общими детьми отправилась в Израиль. В России из-за этого поступка артистов жестко критикуют. По поводу отъезда Примадонны высказался, в том числе и Сергей Соседов.

Артист регулярно резко говорит об Алле Пугачевой, но на этот раз он встал на ее защиту. Соседов не понимает, зачем обсуждать ее отъезд, и что меняет то, что она отправилась в другую страну. Он говорит о том, что Пугачева может быть где угодно, и это не должно никого волновать.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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