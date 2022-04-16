В Сети заговорили о второй беременности Собчак

Телеведущая Ксения Собчак воспитывает пятилетнего сына Платона, рожденного в браке с Максимом Виторганом . Светская львица оказалась заботливой матерью. А недавние кадры из соцсетей Собчак навели ее поклонников на мысль, что и второму мужу звезда готовится подарить малыша.

По мнению подписчиков, Собчак беременна, хотя и пытается это скрыть. Впрочем, многие посчитали, что живот появился потому, что Собчак запустила себя. В последнее время блондинка все чаще выходит в прямые эфиры с грязной головой, а в марте она не причесывалась и когда снимала свои выпуски для YouTube-канала.