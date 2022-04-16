В Сети заговорили о второй беременности Собчак

Телеведущая Ксения Собчак воспитывает пятилетнего сына Платона, рожденного в браке с Максимом Виторганом. Светская львица оказалась заботливой матерью. А недавние кадры из соцсетей Собчак навели ее поклонников на мысль, что и второму мужу звезда готовится подарить малыша.
«Ксения поделилась видео с утренней пробежки, которую сделала вдоль набережной. На светской львице были шорты и довольно облегающая тело футболка. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот Ксении», – пишет портал «ВокругТВ».
По мнению подписчиков, Собчак беременна, хотя и пытается это скрыть. Впрочем, многие посчитали, что живот появился потому, что Собчак запустила себя. В последнее время блондинка все чаще выходит в прямые эфиры с грязной головой, а в марте она не причесывалась и когда снимала свои выпуски для YouTube-канала.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Собчак, недавно вернувшаяся в Россию из Израиля, снова улетела за границу. В соцсетях журналистка утверждает, что просто поехала в командировку. Отметим, что в Сети ходят слухи о скором разводе Собчак и Богомолова.