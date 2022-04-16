Тяжело больной Андрей Губин рассказал о своем состоянии

Популярный российский певец Андрей Губин, много лет борющийся с тяжелым заболеванием, выступил в программе «Хватит слухов!» на канале ТВЦ, где рассказал о состоянии своего здоровья.

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По его словам, из-за шумных соседей сейчас он вынужден переехать из своей четырехкомнатной квартиры в съемную однокомнатную. Губин заявил, что соседи «поют страшными голосами», что ухудшает его здоровье.

Также мужчина рассказал о своем финансовой неблагополучии, из-за чего ему приходится посещать разные шоу на телевидении. Так, признается Губин, теперь он зарабатывает на жизнь.

Мужчина признался, что тяжелая болезнь не оставила ему шанса на возвращение на сцену.

«У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать... Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном совсем нелегко», — рассказал артист.

В 2000-х врачи поставили Губину левостороннюю прозопалгию — заболевание, при котором пациент постоянно ощущает боль во всем теле. Известно, что эта болезнь не лечится.