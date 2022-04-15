Киркоров высказался в поддержку Медведчука

В первом, начиная с 22 февраля посте, Киркоров призвал западных политиков не игнорировать эту ситуацию. «Европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOX News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?», — написал он. Кроме того, певец высказался в поддержку Оксаны Марченко, жены Медведчука, и заявил, что никто не может быть осужден «без решения справедливого законного суда». В публикацию он также добавил хештег #СпаситеВиктора.