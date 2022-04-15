Молодая жена Петросяна прокомментировала сообщения о беременности

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о своей второй беременности. В социальной сети она отметила, что подобные вмешательства в семейную жизнь являются неуместными, а вопросы поклонников об «интересном положении» — нарушением личных границ, передает «Пятый канал».
«Люди, которые мне пишут: "Ой, Татьяна, вы в положении, как это прекрасно" — ни "здравствуйте", ничего. Ни в форме вопроса, а в форме утверждения, это все пишется грубо… Я считаю, что констатация факта, по их мнению — это грубость. Более того, это нарушение личных границ», — ответила Брухунова своим подписчикам на своей странице в соцсети.
Она подчеркнула, что не обязана ни перед кем отчитываться. При этом Брухунова в шутку пообещала перестать есть по ночам.
Напомним, что с 2020 года она вместе со своим Петросяном воспитывает единственного совместного сына Вагана.