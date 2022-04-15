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1 час назад

Тарасова прокомментировала информацию о закрытии «Ледникового периода»

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что сообщения о закрытии проекта «Ледниковый период» являются дезинформацией. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Тарасова прокомментировала информацию о закрытии «Ледникового периода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Ледниковый период" играет большую роль в моей жизни. Думаю о нем всю весну, лето, думаю, как получится. Недавно мне все обзвонились, говорят, что осенью этого года "ЛП" уже не будет. (Ведущий Алексей Ягудин говорит: "Это дезинформация"). Да, я так и говорю. Согласна, что это дезинформация. Это всегда интересно, захватывающе и немножечко по-новому каждый год. И это "немножечко по-новому" дорогого стоит», — сказала Тарасова.

Сегодня, 15 апреля, во Дворце спорта состоялось открытие гала-концерта проекта Первого канала «Ледниковый период», посвященного 75-летию тренера. Тарасова лично открыла шоу.

Шоу-бизнес,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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