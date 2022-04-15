Андрея Губина выжили из квартиры

Популярный в 1990-е певец Андрей Губин пожаловался, что ему пришлось съехать из своей 4-компантной квартиры в Москве из-за шумных соседей, пишет «Стархит».

Фото: @Андрей Губин/ВКонтакте @Андрей Губин/ВКонтакте

По словам Губина, он временно переехал в съемную двушку с видом на Яузу.

«Сейчас живу один. Вчера вот думал, что делать? Непонятно. Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» - рассказал Губин в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее Андрей Губин признался в желании умереть. Как рассказал 47-летний исполнитель, он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо».