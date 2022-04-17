Ургант оставил в микроблоге странное сообщение

Телеведущий Иван Ургант по случаю своего дня рождения 16 апреля и юбилея программы «Вечерний Ургант» пообщался со своими подписчиками, опубликовав в социальных сетях сообщение «44/10».

Фото: соцсети соцсети

Шоумен имел в виду свой возраст и возраст передачи, лицом которой он является на протяжении многих лет.

«44/10», — кратко написал Иван Ургант в личном микроблоге.

В начале марта стало известно, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей. После этого в СМИ стали обсуждать информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в одной из соцсетей.