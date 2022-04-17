Ургант оставил в микроблоге странное сообщение

Телеведущий Иван Ургант по случаю своего дня рождения 16 апреля и юбилея программы «Вечерний Ургант» пообщался со своими подписчиками, опубликовав в социальных сетях сообщение «44/10».
Шоумен имел в виду свой возраст и возраст передачи, лицом которой он является на протяжении многих лет.
«44/10», — кратко написал Иван Ургант в личном микроблоге.
В начале марта стало известно, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей. После этого в СМИ стали обсуждать информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале.
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в одной из соцсетей.
Ранее отец Ивана, актер театра и кино Андрей Ургант рассказал о том, что его сын никогда не хотел уехать из России и призвал больше не собирать сплетни вокруг его сына и семьи.