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1 час назад

Телеведущий Иван Ургант вышел на связь и поздравил шоу "Вечерний Ургант" с 10-летием

Газета.Ruиещё 3

Телеведущий Иван Ургант по случаю своего дня рождения 16 апреля и юбилея программы «Вечерний Ургант» пообщался со своими подписчиками, опубликовав в социальных сетях сообщение «44/10».

Ургант оставил в микроблоге странное сообщение
Фото: соцсетисоцсети

Шоумен имел в виду свой возраст и возраст передачи, лицом которой он является на протяжении многих лет.

«44/10», — кратко написал Иван Ургант в личном микроблоге.

В начале марта стало известно, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей. После этого в СМИ стали обсуждать информацию о том, что шоу «Вечерний Ургант» больше не выйдет на Первом канале.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал телеведущий на своей странице в одной из соцсетей.

Ургант сделал заявление о замене своего шоу на «Первом канале»

Ранее отец Ивана, актер театра и кино Андрей Ургант рассказал о том, что его сын никогда не хотел уехать из России и призвал больше не собирать сплетни вокруг его сына и семьи.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Андрей Ургант,Первый канал,
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