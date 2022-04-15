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1 час назад

Щербакова ответила на вопрос об участии в "Ледниковом периоде"

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова в преддверии шоу «Ледниковый период», посвященного 75-летию Татьяны Тарасовой, ответила на вопрос об участии в «Ледниковом периоде». Слова фигуристки передает корреспондент «Газеты.Ru».

Щербакова ответила на вопрос об участии в "Ледниковом периоде"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насчет участия в «Ледниковом периоде» я пока не думала, но иногда смотрела это шоу — отдельные номера мне попадались, и было интересно посмотреть, но целиком выпуски я не смотрела. Это займет очень много времени (смеется). В сезоне у меня не было такой возможности.

Также раньше я следила за детским «Ледниковым периодом» — там часто выступали ребята из нашей младшей группы, поэтому очень интересно было смотреть», — сказала Щербакова.

15 и 16 апреля во Дворце спорта «Лужники» состоится гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», посвященный юбилею Татьяны Тарасовой. Режиссером-постановщиком шоу выступит Илья Авербух.

Ранее Анна Щербакова рассказала, когда впервые увидела заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Шоу-бизнес,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Первый канал,
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