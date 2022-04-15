Щербакова ответила на вопрос об участии в "Ледниковом периоде"

«Насчет участия в «Ледниковом периоде» я пока не думала, но иногда смотрела это шоу — отдельные номера мне попадались, и было интересно посмотреть, но целиком выпуски я не смотрела. Это займет очень много времени (смеется). В сезоне у меня не было такой возможности.