41-летняя правозащитница и ведущая Екатерина Гордон ждет третьего ребенка. Об этом сообщает Super.

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Как отмечает портал, Екатерина находится на раннем сроке беременности. Именно поэтому знаменитости еще не приходится скрывать свой округлившийся живот.

Напомним, Гордон на протяжении шести лет была замужем за телеведущим Александром Гордоном. В течение двух лет была женой адвоката Сергея Жорина. В браке у них родились двое сыновей — Даниил и Серафим.