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58 минут назад

Екатерина Гордон ждет третьего ребенка

WomanHit.ru

41-летняя правозащитница и ведущая Екатерина Гордон ждет третьего ребенка. Об этом сообщает Super.

Екатерина Гордон ждет третьего ребенка
Фото: соцсетисоцсети

Как отмечает портал, Екатерина находится на раннем сроке беременности. Именно поэтому знаменитости еще не приходится скрывать свой округлившийся живот.

Напомним, Гордон на протяжении шести лет была замужем за телеведущим Александром Гордоном. В течение двух лет была женой адвоката Сергея Жорина. В браке у них родились двое сыновей — Даниил и Серафим.

В январе звезда вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. Его компания является одним из крупных поставщиков музыкальных инструментов.

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