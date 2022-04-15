Ведущая рассказала об отстранении от эфира из-за конфликта с Собчак

«Да, был конфликт. Кстати, когда об этом вспоминаю, думаю о том, что ребята рядом с Ксенией сработали очень профессионально. Потому что эфир смонтировали, и по сети уже гуляли его огрызки, где я выгляжу уже совершенно полной идиоткой», — пожаловалась она.

Ведущая рассказала, что после конфликта встретилась с журналисткой и дала ей интервью для журнала CNC, однако общение снова не заладилось. «Ну, это как, в общем, случается на разных программах, когда тебя зовут с одной темой, а потом ты вдруг видишь даже кадры твоего ребенка. И этот момент меня ранил», — призналась она и добавила, что не сможет больше доверять Собчак.