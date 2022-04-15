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1 час назад

Лидер группы «Руки вверх!» вспомнил о лечении в психдиспансере

Lenta.ru

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков вспомнил о лечении в психдиспансере. Пост на эту тему он опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Лидер группы «Руки вверх!» вспомнил о лечении в психдиспансере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист рассказал, что в 12 лет ему понадобилась медицинская помощь, так как он много смотрел телевизор и играл в приставку. Когда родители уехали, он провел перед экраном более суток.

«И когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжись… И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации! Там бегал и Марио, и Аладдин, и принц Персии. Родители сначала думали, что это отравление», — написал Жуков.

Позднее отец и мать певца поняли, что у ребенка облучение, из-за которого он и оказался в психдиспансере. По словам артиста, после этого ему выдавали шнур от компьютера лишь раз в неделю.

В прошлом году Жуков рассказал о серьезном заболевании. У него начались проблемы со здоровьем после того, как он ударился за кулисами. На животе певца появился синяк, которому тот сначала не придал значения, однако впоследствии у артиста развилась грыжа.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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