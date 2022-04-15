Блогер Настя Ивлеева хочет поставить новый мировой рекорд

По данным «Центральной службы новостей», 31-летняя российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась поклонникам в том, что планирует поставить новый мировой рекорд. Аня, тренер девушки, рассказала, что в самой масштабной фитнес-тренировке, проводимой в онлайн-формате, участвовали 600 человек. Её занесли в книгу рекордов Гиннесса.
"Ребята, вы только вдумайтесь: мировой рекорд, мировой. 600 человек со всего земного шара участвовали в онлайн-тренировке. Да мы с вами просто разнесём в пух и прах эту историю, в щепки. Я, если честно, замотивирована". — Настя Ивлеева, российская телеведущая, блогер.
Девушка отметила, что готова принять этот вызов. Ивлеева уверена, что ей удастся «собрать больше людей» и «войти в историю».