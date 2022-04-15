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1 час назад

Блогер Настя Ивлеева хочет поставить новый мировой рекорд

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 31-летняя российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась поклонникам в том, что планирует поставить новый мировой рекорд. Аня, тренер девушки, рассказала, что в самой масштабной фитнес-тренировке, проводимой в онлайн-формате, участвовали 600 человек. Её занесли в книгу рекордов Гиннесса.

Блогер Настя Ивлеева хочет поставить новый мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ребята, вы только вдумайтесь: мировой рекорд, мировой. 600 человек со всего земного шара участвовали в онлайн-тренировке. Да мы с вами просто разнесём в пух и прах эту историю, в щепки. Я, если честно, замотивирована". — Настя Ивлеева, российская телеведущая, блогер.

Девушка отметила, что готова принять этот вызов. Ивлеева уверена, что ей удастся «собрать больше людей» и «войти в историю».

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