Блогер Настя Ивлеева хочет поставить новый мировой рекорд

"Ребята, вы только вдумайтесь: мировой рекорд, мировой. 600 человек со всего земного шара участвовали в онлайн-тренировке. Да мы с вами просто разнесём в пух и прах эту историю, в щепки. Я, если честно, замотивирована". — Настя Ивлеева, российская телеведущая, блогер.