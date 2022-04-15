Билан раскрыл свое новое увлечение

Дима Билан признался, что в последнее время увлекся темой самопознания. Певец часто читает психологические книги и занимается самосовершенствованием. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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Сейчас у певца в качестве настольной книги лежит труд психолога Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой». Певец признался, что за последние два месяца уже «много чего вычитал». По словам артиста, с Мужицкой он дистанционно знаком уже год и в восторге от ее работ.

«В вашей легкости подачи скрыт огромный фундамент ученого и профессионального подхода. В наше время, уверен, многие стали придавать большое значение собственным мыслям и реакциям, от них зависят наши действия и в целом наша жизнь! Импульс – мысль – реакция – действие», — написал Билан слова, адресованные психологу.